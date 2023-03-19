كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى بعد أيام من قمة طوكيو وسول

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه الشرق اليوم، في أحدث سلسلة من الاستفزازات من قبل بيونج يانج، وبعد أيام من إظهار قادة اليابان وكوريا الجنوبية تحسن العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن الوزارة، القول إنّ الصاروخ الذي تم إطلاقه من الساحل الغربي لكوريا الشمالية في نحو الساعة 11:05 صباحًا بالتوقيت المحلي، يُعتقد أنّه سقط في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وربما يكون قد طار في مسار غير منتظم ووفقا للوزارة، لم ترد تقارير عن وقوع إضرار بالطائرات أو السفن.

الصاروخ سقط في بحر اليابان

ومن جانبه، صرح النائب الأول لوزير الدفاع الياباني، توشيرو إينو، للصحفيين في طوكيو، بأنّ الصاروخ قطع حوالي 800 كيلومتر على ارتفاع أقصى يبلغ نحو 50 كيلومترًا.

وقال إينو، إنّ سلسلة الإجراءات من قبل كوريا الشمالية غير مقبولة على الإطلاق لأنها تهدد سلام وسلامة اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، مشيرًا أيضًا إلى إطلاق كوريا الشمالية مؤخرًا صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.

وأضاف إينو أنّ الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا إلى كوريا الشمالية عبر سفارتها في بكين، مؤكدا أنّ طوكيو ستتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للتعامل مع الوضع.

اليابان تقدم احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر بكين

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إنّ بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى من موقع قرب تونغتشانغ ري، شمال غرب كوريا الشمالية.

وجاء أحدث اختبار للأسلحة بعد أن اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في بحر اليابان الخميس الماضي، قبل ساعات فقط من قمة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في طوكيو.

وخلال القمة، اتفق كيشيدا ويون على تعزيز التعاون الأمني على الصعيدين الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة في مواجهة سلسلة تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.