الكرملين: بوتين زار مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف وتفقد ماريوبول

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا.

بوتين استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة

وأشار الكرملين، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم، إلى أنّ بوتين استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين.

وأضاف أنّ الرئيس الروسي قام أيضا بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس، على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، توقف خلالها في حي "نيفسكي" وتحدث مع سكان المدينة.