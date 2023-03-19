منحة شيخ الأزهر 2023 بمناسبة رمضان.. اعرف موعد صرفها وقيمتها

منحة شيخ الأزهر 2023، أمر يبحث عنه الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اعتماد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرار صرف منحة مالية لجميع العاملين داخل قطاعات مشيخة الأزهر رسميا، باستثناء جامعة الأزهر، بالتزامن مع حلول شهررمضان المبارك بعد أيام قليلة، لذا تساءل الكثيرون عن قيمتها وموعد صرفها.

منحة شيخ الأزهر 2023

ويترقب العاملون داخل مشيخة الأزهر كل عام هذه المنح والمعونات، ومنها منحة شيخ الأزهر 2023، التي يقرها شيخ الأزهر بشكل رسمي كل موسم رمضاني بمناسبة حلول الشهر الفضيل، والذي لا تخلو خلاله البيوت موائد الإفطار للضيوف وبعدها تحضيرات عيد الفطر وطلباته الضروية، وهو ما يتطلب المزيد من المصروفات.

قيمة منحة شيخ الأزهر 2023

ومن المقرر أنّ منحة شيخ الأزهر 2023 تأتي بمبلغ قيمته 1200 جنيه، حسب ما أعلن الأزهر، ويتم تقديمها للعاملين كمعونة بمناسبة شهر رمضان الكريم، على أن يتم تقديم المحنة لجميع الأفراد العاملين في قطاعات الأزهر الشريف.

موعد صرف منحة شيخ الأزهر في رمضان 2023

ورغم إقرار صرف منحة شيخ الأزهر 2023 خلال شهر رمضان الفضيل، إلا أنّه لم يتم حتى الآن إعلان موعد محدد خلال الشهر لصرف منحة شيخ الأزهر 2023 بشكل جازم.