القوات الجوية الأوكرانية تشن 10 ضربات على تجمعات روسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أنّ القوات الجوية الأوكرانية شنّت 10 ضربات على مجموعات معادية على مدار أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنّ طائرة دون طيار من طراز شاهد -136 تم إسقاطها، كما أصابت وحداتنا الصاروخية والمدفعية 7 من أفراد القوات الروسية ومجموعات المعدات العسكرية.

وأضاف البيان أنّه على الرغم من الخسائر البشرية يواصل الاتحاد الروسي شن الهجوم، ويركز جهوده الرئيسية على محاولات الاستيلاء على مناطق دونيتسك ولوهانسك بالكامل.

ووفقا للبيان فإنّ القوات الروسية تقوم من أجل تحقيق أهدافها، بمواصلة هجومها في اتجاهات مناطق ليمان وبخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، وخلال اليوم الماضي صد المدافعون عننا 83 هجوما في هذا الجزء من الجبهة، ولا تزال باخموت مركز الأعمال العدائية.