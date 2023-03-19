سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في محلات الصاغة دون مصنعية

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلا عن باقي المشغولات الذهبية الأخرى التي يتم طرحها في السوق المصري، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2,343 والشراء 2,400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2,148 والشراء 2,200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم للبيع 2,050 والشراء 2,100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1,757 والشراء 1,800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1,367 والشراء 1,400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم للبيع 1,171 والشراء 1,200 جنيه.

سعر الاونصة اليوم للبيع 72,863 والشراء 74,640 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 16,400 والشراء 16,800 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,342,857 والشراء 2,400,000 جنيه.

جرام الذهب عيار 24 اليوم

أسعار الذهب عيار 24 اليوم 1,951 جنيه ما يعادل 64.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,788 جنيه ما يعادل 58.66 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم 1,707 جنيه ما يعادل 56.00 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,463 جنيه ما يعادل 48.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,138 جنيه ما يعادل 37.33 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 975.25 جنيه ما يعادل 32.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 731.44 جنيه ما يعادل 24.00 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب 60,661 جنيه ما يعادل 1,990 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب 13,654 جنيه ما يعادل 447.99 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب 1,950,505 جنيه ما يعادل 63,997 دولار أمريكي.