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تحذير رسمي من شعبة الذهب بشأن سعر عيار 21: الارتفاع غير مبرر

كتب:

مريم حنفي
11:09 م | السبت 18 مارس 2023
محلات الذهب

محلات الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجورهات بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان عاجل، أن الاسواق تشهد اليوم زيادات غير مبررة رفعت أسعار التداول ليتخطى سعر جرام 21 الـ2100 جنيه.

وأشارت الشعبة في بيان لها إلى أنه لا مبرر لهذا التغير الذي تشهده الأسواق خاصة مع عدم تغير السعر العالمي وتوقف البورصة العالمية لعطلتها الأسبوعية وثبات أسعار الصرف بالأسواق المحلية، موضحة أن الأسعار الحالية تتخطى السعر العادل للذهب.

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