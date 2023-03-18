تحذير رسمي من شعبة الذهب بشأن سعر عيار 21: الارتفاع غير مبرر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجورهات بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان عاجل، أن الاسواق تشهد اليوم زيادات غير مبررة رفعت أسعار التداول ليتخطى سعر جرام 21 الـ2100 جنيه.

وأشارت الشعبة في بيان لها إلى أنه لا مبرر لهذا التغير الذي تشهده الأسواق خاصة مع عدم تغير السعر العالمي وتوقف البورصة العالمية لعطلتها الأسبوعية وثبات أسعار الصرف بالأسواق المحلية، موضحة أن الأسعار الحالية تتخطى السعر العادل للذهب.