الذهب يرتفع عالميًا لأعلى مستوى منذ مارس 2022.. اعرف عيار 21 بكام

ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى 1.988 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة وأثارت مخاوف من ضعف أوسع في الاقتصاد العالمي.

رفع سعر الفائدة

تشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية الرئيسية سوف تخفف من موقفها من التضخم من أجل تجنب الركود الحاد قد دعمت أسعار الذهب أيضًا، وعلى صعيد البيانات، أظهرت التقديرات الأولية أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت بشكل غير متوقع في مارس.

في غضون ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الرغم من ضعف بعض المقرضين الأوروبيين، قائلًا إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تحسن هوامش البنوك، ويتطلع المستثمرون الآن إلى قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري.

سعر الذهب عيار 21

محليًا، سجل سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة، 2,400 جنيه لعيار 24 الأكثر نقاءً، و2,100 جنيه لعيار 21 الذهب الأكثر مبيعًا، و1,800 جنيه لعيار 18، و16,800 جنيه للجنيه الذهب.