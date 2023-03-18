سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

تغييرات شهدتها أسعار المعدن الأصفر وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، حيث سجلت أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة فى محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية نحو 2,320 جنيها للبيع و2,366 جنيها للشراء للذهب عيار 24، ووصلت الآن إلة نحو 2377 جنيها للبيع، و2423 جنيها للشراء.

وفي السطور التالية نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة اليوم السبت وما سجلته أسعار المعدن الأصفر حتى كتابة هذه السطور.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2080 جنيها للبيع و2120 جنيها للشراء، بعدما وصل في تعاملات الظهيرة نحو 2,030 جنيها للبيع ونحو 2,070 جنيها للشراء.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1783 جنيها للبيع، و1817 جنيه للشراء، بعدما سجل نحو 1740 جنيها للبيع و1774 جنيه للشراء ظهر اليوم.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الذهب عيار 14 نحو 1387 جنيها للبيع أما الشراء فسجل 1413 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 16640 جنيها للبيع و16960 جنيها للشراء

ووصل سعر الكيلو الذهب لنحو 2,377,143 جنيه للبيع ونحو 2,422,857 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

عيار 24 سجل نحو 1,951 جنيه بما يعادل 64.00 دولار.

عيار 21 سجل نحو 1,707 جنيه بما يعادل 56.00 دولار.

عيار 18 سجل نحو1,463 جنيه بما يعادل 48.00 دولار.

عيار 14 سجل نحو 1,138 جنيه بما يعادل 37.33 دولار.

الجنيه الذهب سجل نحو 13,654 جنيه بما يعادل 447.99 دولار.

كيلو الذهب سجل نحو 1,950,505 جنيه بما يعادل 63,997 دولار.