أسعار المكسرات في معارض أهلا رمضان 2023.. أقل من مثيلاتها بالأسواق

أسعار المكسرات في معارض أهلا رمضان 2023، محل تساؤل شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الشراء من معارض أهلا رمضان 2023، المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، نظرًا لأن الأسعار أقل كثيرًا من أسعار المكسرات في المولات والسلاسل التجارية المختلفة، لذا ومع اقتراب أيام رمضان، يزيد الإقبال على شراء جميع المستلزمات والسلع الخاصة بهذا الشهر من داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الدولة واهلا رمضان، خصوصا في ظل قيام وزارة التموين بطرح كميات كبيرة من مكسرات رمضان في جميع منافذها المختلفة.

أسعار المكسرات في معارض أهلا رمضان 2023

حرصت وزارة التموين، على أن تكون أسعار المكسرات في معارض أهلا رمضان 2023، وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى أسعار الياميش، أقل من أسعارها في المحلات التجارية، حتى يستطيع المواطنين الشراء وفقًا للحالة المادية لكلا منهم، كالتالي:

- عين جمل مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 81 جنيهًا.

- لوز مقشر وزن 250 جرامًا بسعر 70 جنيهًا.

- فستق وزن 250 جرامًا بسعر 117.50 جنيه.

- كاجو وزن 250 جرامًا بسعر 110 جنيهات.

- فول سوداني وزن الكيلو بسعر 42 جنيهًا.

أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2023

- كيس قمر الدين 400 جرام بين 45 - 62 جنيهًا.

- تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيهًا.

- علبة مشمشة 250 جرامًا بسعر 80 جنيهًا.

- قراصيا بلغاري وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيهًا.

- زبيب أبيض بناتي وزن 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي وزن 300 جرام بسعر 40 جنيهًا.