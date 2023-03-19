قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «كتف في كتف.. الخير موجود والتكافل مستمر»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمبادرة «كتف في كتف»، بعنوان «كتف في كتف.. الخير موجود والتكافل مستمر».

ملف الوطن عن «كتف في كتف»

وجاء في الملف: مشهد يبعث على التفاؤل في استاد القاهرة الدولي، أكثر من 60 ألف متطوع ومشارك تجمّعوا مساء أمس، لتدشين المبادرة الخيرية الأكبر تحت شعار «كتف في كتف»، الابتسامات علت الوجوه، بشائر الأمل أعطت حافزاً للجميع، معاني التكافل الاجتماعي، التي طغت على المشهد، أكّدت بما لا يدع مجالاً للشك إخلاص الشخصية المصرية وقوتها وقت الشدائد. تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الحضور من الشباب والفتيات، إلى كل المصريين في كل بيت.

رسائل طمانة للمصريين

كلماته حملت رسائل مطمئنة كثيرة بأن الأزمات العالمية التي تأثرت بها مصر سوف تمر، وأن الطريق الصعب الذي خاضته البلاد سوف ينتهي إلى كل نجاح. خلال إشادته بالمشهد الاحتفالي للمبادرة، التي تستهدف خدمة أكثر من 25 مليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، حرص الرئيس على الإشادة بدور كل متطوع ومتطوعة تبرعوا بوقتهم وجهدهم لتخفيف الأعباء عن أهالينا، وأكّد ثقته في قدرة المصريين على العبور مما وصفه بـ«المحنة»، إلى ما وصفه بـ«المنحة».

المشهد كاملاً تحت سماء استاد القاهرة، وصفه الرئيس بأنَّه مشهد إنساني «ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله»، مشدداً على أن «الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً».