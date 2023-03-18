«التحالف الوطني»: حضور الرئيس احتفالية كتف في كتف يلقي مزيدا من المسؤولية على عاتقنا

أكد أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية في بنك الطعام المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّه منذ العام الماضي كانت هناك نقلة ملموسة في عمل المجتمع المدني بمصر، مشيرًا إلى أن التحالف انضمّ له أكثر من 30 جمعية منحت المجال للتنسيق بين الجمعيات الكبيرة لتوحيد جهودها وتنطلق إلى خدمة أكبر وأوسع وأشمل، مشددًا على أن سعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس في احتفالية مبادرة كتف في كتف كانت واضحة، وتلقي بالمزيد من المسؤولية على عاتق التحالف.

قاعدة بيانات للحالات الأكثر استحقاقا

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «أصبحت لدينا القدرة على ضم قاعدة بيانات لحالات أكثر استحقاقا، كما ننسق الأعمال الميدانية ونضمن عدم التكرار، ومبادرات التحالف أدت إلى تكاتف العمل الخيري والوصول إلى قمة النجاح بعد تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية مبادرة كتف في كتف».

تقديم المساعدات الخيرية للحالات الأولى بالرعاية

وتابع: «بالأمس، كانت الفرحة عارمة، شعرنا بأن المجتمع المدني يشارك الفرحة بين جمعياته، بعد عام طويل من الجهد والعمل في عام 2022، وتشريف الرئيس السيسي لنا بالأمس وسام على صدر التحالف، إذ يهتم بالمساعدات الخيرية للحالات الأولى بالرعاية».