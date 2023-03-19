الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في احتفال لجنة المرأة بعيد الأم

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في احتفال لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، بعيد الأم، وذلك بمقر نادي "HOC"، التابع لكنيسة الروم الأرثوذكس، بمصر الجديدة.

مشاركة الكنيسة الكاثوليكية

مثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة، الأخت جانيت، من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، والسيدة ماري يونان، الخادمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والسيدة سهام جمال، الخادمة بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

جاء ذلك بحضور القس يشوع يعقوب بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والسيدة فيفيان ظريفة، مسؤولة لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، وأعضاء اللجنة.

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها بعض الكلمات من مختلف الخصور، كما تم الاستماع إلى عدد من شهادات الحياة من قبل المكرمات. وانتهى الاحتفال بتكريم الشخصيات المختارة.

الرياضة الروحية بالكنيسة الكاثوليكية

وفي سياق آخر ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وكهنة الإيبارشية. بدأت الرياضة الروحية بالقداس الإلهي، الذي ترأسه صاحب النيافة.

وأعطى راعي الإيبارشية كلمة روحية لأبنائه الكهنة، كما استلم الأنبا باسيليوس تقاريرًا من اللجان الإيبارشية المختلفة، بالإضافة إلى محاضرة قدمتها، الأخت ماريام عبد الملاك بعنوان «كيفية التعامل مع الشباب».

وفي ختام الرياضة الروحية، قدم راعي الإيبارشية توجيهاته وتوصياته الرعوية، وآليات للعمل بها الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مباركة مثمرة.