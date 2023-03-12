الكنيسة الكاثوليكية وقصة الفاتيكان مقر الكرسي الرسولي

تأسست الكنيسة الكاثوليكية التى مقرها دولة الفاتيكان من قبَل المسيح عندما أعطى التوجيه لبطرس، أحد تلاميذه، بالتبشير ليكون الصخرة التى بُنيت عليها كنيسة روما والأسقف الأول بها، بحسب الاعتقاد الكاثوليكى.

وقال الأب إسطفانوس دانيال جرجس عبدالمسيح، راعى كنيسة مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بالجلاوية بسوهاج، لـ«الوطن»: تُعد دولة الفاتيكان فى قلب روما المركز الروحى للكاثوليك، ولكن هناك خلطاً بين الكنيسة الكاثوليكية والطقس اللاتينى، حتى إنّ البعض لقبوا الأقباط الكاثوليك بالأقباط الإيطاليين، لاعتقادهم أن الأقباط الكاثوليك يصلّون بالطقس اللاتينى، متابعاً: ويجب أن نميز أن جميع الكاثوليك فى العالم شرقاً وغرباً ليسوا لاتين، ولا جميع الكاثوليك فى الغرب لاتين.

وأوضح «دانيال» أن عدد الكاثوليك فى العالم يبلغ نحو مليار و700 مليون مؤمن، وذلك وفقاً لسجلات العماد للكنيسة الكاثوليكية، ينال سنوياً 19 مليون شخص سرّ العماد، والمنتمون إلى الإيمان الكاثوليكى يتحدثون أكثر من 1700 لغة، مضيفاً أن الكنيسة الكاثوليكية تتكون من سبع عائلات تتنوع بين اللاتينى والقبطى والمارونى والبيزنطى والسريانى والأنطاكى، وعلى الرغم من اختلاف الكاثوليك فى اللغات والأجناس والدول والطقوس، نتحد فى رئاسة واحدة، وإيمان واحد، وكتاب مقدّس واحد يحوى 73 سفراً، وسُباعية أسرار كنسيّة واحدة.

واستكمل: تأسست دولة الفاتيكان عام 1929بموجب اتفاق مع الدولة الإيطالية وتُعد مقرّ الكرسى الرسولىّ وعاصمة الكثلكة فى العالم، حيث يوجد بها أكبر كاتدرائية مسيحيّة فى العالم شرقاً وغرباً، والتى دُفن أسفلها القديس بطرس.

وتابع الأب إسطفانوس: تبلغ مساحة الفاتيكان 0.44 كيلومتر، تحدها أعمدة ميدان القدّيس بطرس الرسول، وأسوار عالية تحيط بها، ويصل عدد سكانها لـ1000 نسمة من 15 جنسية، ولكن على الرغم من صغر مساحتها تُعد من أعظم الدول نفوذاً وسلطاناً، لافتاً إلى أن لها تمثيلاً سياسياً ودبلوماسياً فى غالبية دول العالم، والسلك الدبلوماسى المعتمد لدى الكرسى الرسولى 158 سفيراً، من 195 دولة، فهى أكثر دولة فى العالم لها سفارات فى دول العالم.

ولفت إلى أنه تأسست بالفاتيكان أكبر مكتبة فى العالم أسّسها البابا نيقولا الخامس (1447- 1455م) ووسّعها البابا سكستس الخامس (1585- 1590م) وبها حالياً 75.000 مخطوطة من مختلف العصور، من بينها مخطوطات إسلامية يبلغ عددها 4400.