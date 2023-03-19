السؤال رقم 19 في مسابقة عظماء صنعوا التاريخ.. «من مكتشف علاج شلل الأطفال؟»

مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، هي مسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، عبارة عن 20 سؤالًا ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة لـ3 جوائز للأكثر مشاركة خلال الشهر قيمة كل منها ألف جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا عن 3 فائزين شرفيًا من داخل مصر، وجائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي»، وتسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما سيتمّ منح شهادات تقدير في الأكثر مشاركة والإجابة الأسئلة المجمعة.

الفائز في مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

وأعلنت وزارة الأوقاف الفائز عن السؤال الثامن عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بعد أن شارك في الإجابة الصحيحة 3400 متسابق، وفاز بجائزة قدرها ألف جنيه مروة محمد علي إبراهيم مدرس بكلية الدراسات العربية والإسلامية، بينما فاز بالجائزة الشرفية كل من عبدالعزيز حسن عبدالعزيز بالشركة المصرية للاتصالات بمحافظة مطروح، وفاطمة شريف سعيد طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري بمنشأة القناطر، والسيد عبداللطيف هنيدي من البحيرة، بجائزة نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي».

وأوضحت «الأوقاف»، في فيديو عبر قناة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على «يوتيوب»، أنَّ الفائز بالجائزة الشرفية للمسابقة من خارج مصر كل والسيد تمام أمين همام أخصائي عظام مقيم بألمانيا، وسارة مجدي عبد المحسن بكلية الطب ومقيمة بألمانيا، وعبد المحسن محمد أحمد واعظ عام ومبعوث الأزهر ومقيم بدولة كينيا.

السؤال التاسع عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

ويقول السؤال التاسع عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ: «عالم ساهم في إنقاذ الطفولة من مرض عضال وساهم في علاج ملايين الأطفال نتيجة لاكتشافه للقاح لمرض شلل الأطفال، ومن خلال دراسته لأعراض المرض وتشخيصه لمراحل تطوّر الفيروس، تمكن من إيجاد العلاج المنناسب له والذي رفض تسجيله لاسمه حتى يظل مجاني مدى الحياة ومتاح للاستخدام بين جميع الناس».

سؤال مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

واستكمل السؤال: «هو طبيب أمريكي وعالم وباحث قام بتطوير التجربة الناجحة الأولى للقاح شلل الأطفال حاول في أواخر الأربعينات وكان لقاحه عبارة عن فيروس ميت، وفشل في أول تجاربه عام 1954 وظل يطور من المصل حتى أعلن اكتشافه العظيم عام 1955، وبعدها طور طبيب آخر اللقاح وجعله على شكل مضغة في الفم وليس حقن، وخرج اكتشافه إلى العالم عام 1957 منذ ذلك الوقت نجحت العديد من الدول في القضاء على المرض عبر تطعين الأطفال دون الـ5 سنوات ضد شلل الأطفال، وانضمت مصر لهذه الدول عام 2006 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من شلل الأطفال بعد آخر حالة تم اكتشافها عام 2004، بفضل إعطاء التطعيم على 7 جرعات، علاوة على الجرعات الإضافية عبر الحملات القومية كل فترة... السؤال من هو؟».

وحددت وزارة الأوقاف طريقة الإجابة على أسئلة مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بأن ترسل الإجابات على «أوقاف أونلاين» والنافذة المخصصة للمسابقة.