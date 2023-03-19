سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية.. والمحافظة تصدر 3 تحذيرات للمواطنين

عادت أمطار الإسكندرية، منذ قليل، للسقوط في نطاق حي المنتزه الأول، وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 40%، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وصحب الأمطار التي ضربت الإسكندرية منذ قليل أجواء باردة جدا ورياح شديدة وغياب لأشعة الشمس، وسيطرة جو غائم كليا مع درجة حرارة 13 درجة مئوية فجر اليوم الأحد، وذلك بعدما شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة أمس السبت والتي توقف مع غروب أمس لتعود مع صباح اليوم الأحد بذات الشدة.

طوارئ بسبب أمطار الإسكندرية

علي الصعيد ذاته، أوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة تزامنا مع أمطار الإسكندرية الغزيرة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار والتعامل معها فوريا.

تحذيرات بسبب أمطار الإسكندرية

وبسبب أمطار الإسكندرية الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية قد أصدرت محافظة الإسكندرية 3 تحذيرات هامة للتعامل مع هذا الطقس تمثل في الآتي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.