طقس الإسكندرية غدا.. سقوط أمطار خفيفة وتحذير من تخفيف الملابس

يشهد طقس الإسكندرية غدا انخفاضا في درجات الحرارة مع توقعات باستمرار تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع، وسط سقوط أمطار بنسبة 40% وتغزر أحياء على أماكن عدة في عروس البحر الأبيض المتوسط وخصوصا في المناطق القريبة من البحر.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الإسكندرية غدا فإن المحافظة تمر بسوء أحوال جوية متمثلة انخفاض درجات الحرارة مطالبين بعدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنازل لعدم الإصابة بنزلات البرد.

أمطار الإسكندرية غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، احتمالية سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 40% مع جو غائم جزئي، مع احتمالية غزارة الأمطار أحيانا.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات حرارة مع طقس الإسكندرية غدا، العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، مؤكدين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والمضادة للمياه في حال سقوط الأمطار غدا.

رفع محافظة الإسكندرية لحالة الطوارئ

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بسبب طقس الإسكندرية غدا حيث أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها في حال حدوث اي ازمة طارئة قد تسببها الأمطار مع استمرار استقبال شكاوى المواطنين على مدار ساعات اليوم دون انقطاع.