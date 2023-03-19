«التعليم» تعلن آخر فرصة للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف المعلمين والإداريين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، مشيرا إلى أنّه يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

رابط التقديم لوظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم لوظائف المعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا والتطبيقية، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التي سيتم إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.

شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما في أكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الانتداب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للإلتحاق بها.

- في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم

إليها هي:

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادي الجديد.

- مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.