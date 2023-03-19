تعليمات مهمة من التعليم بشأن تدريس برامج المناهج المبنية على الجدارات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تدريس وحدات التيرم الثاني لبرنامج فني التحكم الصناعي المطبق بالمناهج المبنية علي الجدارات الناتج لتخصص الأجهزة الدقيقة بواسطة مدرسي تخصصي «التركيبات الكهربية والمعدات الكهربية» الثلاث وحدات وهي «القياسات الميكانيكية والدوائر الكهربائية والإلكترونية والحساسات».

تخصصات المناهج المبنية علي الجدارات

وجّهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية التوجيه العام المركزي بالإدارة العامة للتعليم الصناعي لتخصصات «الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات» بالآتي:-

- برنامج فني تحكم صناعي يشارك به 3 تخصصات «الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات».

- يقوم كل تخصص بتدريس الوحدات الخاص به، تحت إشراف التوجيه الخاص بكل تخصص.

انتداب معلمين من أقرب مدرسة

- في حالة عدم تواجد تخصص الكهرباء بالمدرسة يقوم معلمو تخصص الإلكترونيات بتدريس وحدات الكهرباء ووحدات الإلكترونيات وفي حالة عدم تواجد تخصص الإلكترونيات بالمدرسة يقوم معلمو تخصص الكهرباء بتدريس وحدات الإلكترونيات ووحدات الكهرباء.

- في حالة عدم تواجد تخصص الكهرباء والإلكترونيات بالمدرسة يقوم التوجيه الفني لكل تخصص بالمحافظة يعمل «بانتداب جزئي» لتدريس الوحدات الخاصة به من أقرب مدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني بالمحافظة، حرصا على سير العملية التعليمية.