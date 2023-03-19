«صباح الخير يا مصر» يستعرض تكريم نماذج نسائية في احتفالية welwomen 

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تكريم عدد من النماذج المصرية النسائية الملهمة»، حيث كان على رأس المكرمين الفنانة الكبيرة ليلى علوي، وبطلة المصارع سمر حمزة، وذلك في احتفالية welwomen لدعم وتكريم النماذج النسائية الملهمة في المجالات المختلفة، برعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس القومي للمرأة والدكتور محمد ممتاز رئيس جمعية طب النساء والتوليد والدكتور شريف راشد الرئيس التنفيذي لماجيك فارما وعدد من القيادات الحكومية والشخصيات العامة البارزة.

الشباب يحتاج حاليا إلى القدوة

إلى ذلك، أكدت الدكتورة لميس رجب أستاذ طب الأطفال بكلية الطب في جامعة القاهرة: «دعم النماذج النسائية يمنح الشباب صورة لما يجب ان يفعله، لأن الشباب يحتاج حاليا في حاجة إلى القدوة، وقلّ عدد الراغبين في دراسة الطب، وتراجع مفهوم العمل الشاق، وأصبح الناس راغبين في بذل مجهود قليل لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وبالتالي عندما نكرم النموذج النجاح يجب أن نعلم من كانوا وراء هذا النموذج».

مارس هو شهر المرأة

أما ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، فقالت: «يشرفني أن اكون واحدة من المكرمات، شهر مارس هو شهر المرأة، رأيت نماذج ناجحة كثيرة، وكلنا موجودون اليوم بسبب المرأة، هذا الحدث إيفنت طبي، لكن يتم تكريم السيدات اللاتي حققن نجاحات في المجتمع، أنا أنتمي إلى المجتمع المدني، وتم تكريم المرأة من كل المجالات».