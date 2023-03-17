المستندات المطلوبة لوظيفة «الطب الشرعي».. القدرة على القيادة شرط أساسي

أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن وظائف شاغرة ضمن المجموعة التخصصية والنوع القيادي، وتتمثل الوظائف الشاغرة في «مدير عام الشؤون الفنية»، وتقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة العامة للشؤون الفنية بالجهاز الإداري بالمصلحة، ويسهم شاغلها في توجيه الأفراد العاملين بالوحدات الإدارية المكونة للإدارة العامة للشئون الفنية والتنسيق بينها والرقابة عليها، حسب المعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية.

المهارات المطلوب توافرها للمتقدمين للوظائف الشاغرة

والمهارات الأساسية المطلوب توافرها للمتقدمين للوظائف الشاغرة.

- يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظائف الشاغرة مستوفيًا لشؤون شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف الخاصة بها.

- يجب أن يتوفر لدى المتقدم للوظيفة القدرة على القيادة والتوجيه والتنسيق والمتابعة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وحرية التصرف في معالجة الموضوعات الخاصة بالإدارة العامة للشؤون الفنية.

قضائه مدة بينية تصل إلى عامين على الأقل.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة بمصلحة الطب الشرعي

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به المؤهلات العلمية الحاصل عليها والعملية والتي تشمل: الجزاءات والعلاوات التشجيعية وتقارير كفاية عن أخر سنتين بمرتبة كفء على الأقل والخبرة النوعية الزمنية والوظائف الإشرافية والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

- الخطط والبرامج التي يقرها المتقدم لتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها.

- انجازات المتقدم ومساهمته في الوحدة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة حالة جنائية للعاملين من خارج الجهاز الاداري.

موعد التقدم للوظيفة

تقدم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام وزارة العدل، مرفقاً بها المستندات، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 27 مارس 2023.