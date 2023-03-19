«الداخلية» تعلن التشغيل التجريبي لـ3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة

أعلنت وزارة الداخلية التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة في سوهاج، و15 مايو بالقاهرة، قريبًا كبديل لعدد من السجون.

الإصلاح والتأهيل

وأوضحت أنّه سيتم توجيه الدعوة للمسؤولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية؛ للاطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.