تفاصيل غرق طفل في ترعة بالمنوفية.. ووالده: «كان بيلعب وما بيعرفش يعوم»

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، غرق طفل يبلغ من العمر 8 سنوات داخل ترعة بإحدى قرى المركز، حيث تم استخراج جثمانه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل غرق طفل في ترعة بمركز أشمون

بالانتقال والفحص تبين أن الطفل المتوفى يدعى (ع. م) ويبلغ من العمر 8 سنوات، وتوفي أثناء اللعب على شاطئ الترعة بعد انزلاق قدمه، وبسؤال والده نفى وجود شبهة جنائية، وأكد أن ابنه لا يجيد السباحة وسقط في المياه أثناء اللعب، وبإجراء الكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة هو أسفكسيا الغرق.

تشييع جثمان الطفل المتوفى غرقا في أشمون

وصرحت جهات التحقيق في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بدفن جثة الطفل المتوفى غرقا بعد سماع أقوال والده والاطلاع على التقرير الطبي للوفاة، وتم تشييع جثمان الطفل إلى مثواه الأخير بمسقط رأس الأسرة بأشمون.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع طفل غرقا في ترعة بدائرة المركز، حيث تم الدفع بقوة أمنية وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 3874 أشمون، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.