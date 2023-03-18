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محافظ المنوفية يوجه بالانتهاء من أعمال تطوير كورنيش البتانونية بمدينة تلا

كتب:

وائل فايز
09:08 م | السبت 18 مارس 2023
تطوير كورنيش البتانونية

تطوير كورنيش البتانونية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة استعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدن المصرية، في ضوء خطة محافظة المنوفية الشاملة للارتقاء بالمظهر العام وإعادة الرونق الحضاري بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  بالانتهاء من أعمال التطوير لكورنيش البتانونية بمدينة تلا في محافظة المنوفية.

 متابعة مبادرة 100 مليون شجرة

 من جهة أخرى، تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ  المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الرئة الخضراء بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية وصول 24 ألف شتلة لمحافظة الوادى الجديد كدفعة أولى من إجمالي 145 ألف شتلة مُستهدف وصولها لتغطية مراكز المحافظة فى اطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربي، والتي توزع لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.