نفوق 6 مواشي في حريق حظيرتين بمحافظة المنوفية

سيطرت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، على حريق نشب في حظيرة مواشي بقرية ميت أبو الكوم في مركز تلا، بعد تلقي إخطار من الأهالي بنشوب حريق في الحظيرة، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة دون إصابات بشرية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق في قرية ميت أبو الكوم

بالانتقال والفحص من قوة بمركز تلا، تبين نفوق 5 مواشي في حريق حظيرة المواشي بقرية ميت أبو الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وكشف أسباب الحريق .

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالسيطرة على حريق في حظيرة مواشي بدائرة المركز، ونفوق 5 مواشي بداخلها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق حظيرة مواشي بمركز الشهداء في المنوفية

على صعيد متصل، نجحت الحماية المدنية بالمنوفية، في السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشي بمركز الشهداء، ومنع امتداداها إلى الأماكن المجاورة، وتبين نفوق ماشية ودابة بداخلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.