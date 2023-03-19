إقبال على معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية

تشهد معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين في كافة المعارض بجميع المراكز والمدن والقرى، والتي تشهد تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية وياميش رمضان، لشراء مستلزمات المنزل قبل أيام قليلة من بدء الشهر المبارك.

معارض أهلا رمضان في المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في كافة المعارض المنتشرة في جميع المدن والقرى على مستوى المحافظة، مؤكدا أن المعارض متوفر بها كافة احتياجات الأسرة من سلع غذائية وبلح وياميش رمضان، ومنظفات، وألبان ولحوم وأسماك ودواجن.

تخفيضات 30% على السلع الغذائية بأهلا رمضان

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار في معارض أهلا رمضان بها تخفيضات تصل إلى 30% ويتم تقديم عروض يومية لبيع السلع الغذائية والدواجن واللحوم، لتقديم كل وسائل الدعم للمواطنين بتوفير تلك السلع والتي تساهم في مواجهة جشع التجار.

من جانبها، أكدت سهير شرف مسؤول الرقابة التموينية، لـ«الوطن» أن أسعار السلع الغذائية تشهد استقرارا وإقبالا كبيرا من المواطنين، وجات أسعار السلع الغذائية كالتالي، سعر كيلو اللحوم تصل إلى 170 جنيها للكيلو، وسعر كيس المكرونة يبدأ من 4 جنيهات، وسعر زجاجة الزيت من 25 وحتى 70 جنيها، وسعر الدواجن المجمدة 75 جنيها.