رئيس كوريا الجنوبية: سنتحلى بالشجاعة لبناء علاقات جيدة مع اليابان

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في تصريحا نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه سيتحلى بشيء من الشجاعة لبناء علاقات جيدة ومستقبل أفضل مع اليابان، وذلك خلال زيارته لطوكيو لعقد مؤتمر قمة نادر مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لإصلاح العلاقات المتوترة بين الدولتين.

جاءت زيارة «يون»، بعد خطوته لحل الخلاف حول عمال زمن الحرب، إذ أعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن خطة مفادها أن مؤسسة محلية ستقوم بجمع الأموال للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في شركات يابانية خلال الحرب العالمية الثانية ودفع التعويضات التي يُطالب بها حكم محكمة كوريا الجنوبية شركات يابانية.

وفي سياق آخر، ذكر رئيس كوريا الجنوبية، «يون سيوك-يول»، أن جارتها الشمالية ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية، وذلك تعليقًا على إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي عابر للقارات، موضحًا أن الجيش سيجري التدريبات المُشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل، للحفاظ على وضع الاستعداد ضد كوريا الشمالية.