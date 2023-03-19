وكيل «تعليم مطروح» يكرم مدرسة مصطفى أمين لفوزها في مسابقة أوائل الطلبة

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فريق مدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين، والذي حقق المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلاب وذلك عقب صعوده لدور الثمانية في المسابقة المعرفية على مستوى الجمهورية.

مدرسة الشهيد أمين هيبة

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح التهنئة لفريق مدرسة الشهيد أمين هيبة، اليوم الأحد، بعد تحقيق إنجاز التفوق العلمي جمهوريا وتشريف اسم المحافظة واستمرار التفوق لبعض المدارس على مستوى المحافظة من خلال المسابقات التي تنظمها الوزارة، ناقلا لهم تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشيرا أن تلك المسابقة والتي تأتي بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن جاءت لتعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب وصقل المهارات العلمية، مشيراً أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم تلك المسابقات إلى إعداد خلق جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع.

الاجتهاد مفتاح التفوق

وحث وكيل تعليم محافظة مطروح، في بيان، خلال لقائه مع طلاب المدرسة الثانوية، على مواصلة الاجتهاد والصبر في طلب العلم وتنظيم الوقت خلال المذاكرة، وذلك لتحقيق نتائج متقدمة في امتحانات الشهادة الثانوية وتشريف اسم محافظة مطروح بين جميع محافظات الجمهورية.