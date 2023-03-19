محافظ الشرقية: توجيه ضربات متلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

تنفيذ إزالة في المهد لمبنى يخصص لغسيل السيارات

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بتنفيذ إزالة في المهد لمبنى يخصص لغسيل السيارات على مساحة نصف قيراط بجوار وحدة صفط الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبرا النخلة حملة بإزالة وفك شدة خشبية مخالفة بشبرا النخلة على مساحة 70 مترا، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبالوحدة المحلية بأنشاص الرمل تم إزالة وفك شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي على مساحة 100 متر بعزبة الديب التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 60 متر تقريباً وتطبيق القانون على المخالفين.

وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرموط صهبرة بإزالة أعمدة بالخشب قبل صبها لمنزل على مساحة 250 مترا بقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزالت رئاسة مدينة منشأة أبوعمر حالة تعدي بمساحة 80 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.