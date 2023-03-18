إزالة 123 مخالفة مباني في حملة مكبرة بنجع حمادي بقنا

قاد حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات المباني بقرى مركز نجع حمادي التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، رافقه اللواء ماجد الشربيني مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والعميد كريم عسر مأمور مركز شرطة نجع حمادي وعدد من قوات الشرطة لتأمين أعمال الإزالات.

حملة إزالات في نجع حمادي

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن الحملة نجحت في إزالة 123 مخالفة مبان متنوعة، منها 55 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6565 مترا ، و4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 6 قراريط و12 سهما، بالإضافة إلى 64 حالة متغيرات مكانية بإجمالي مساحة 6300م ، فضلا عن تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 قراريط و 12 سهما، ووجه سكرتير عام المحافظة، القائمين على تنفيذ الإزالة بعدم ترك أي تعديات ورفع مخلفات الهدم بواسطة معدات الوحدة المحلية للمدينة على نفقة المتعديين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد على المسؤولين بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك، مع ضرورة المرور الميداني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، ومواجهة أي حالة تعد عليها ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ علىها وعلى أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التعديات نهائيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي ضوء قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.