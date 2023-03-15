إزالة آثار السيول وفتح الطرق وتقدير كميات المياه بالبحيرات بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح كل طرق المحافظة صباح اليوم الأربعاء، موضحا أن رؤساء المدن قاموا بالعمل فترات طويلة لإزالة آثار السيول، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وقال المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدينة رأس سدر تعرضت لأمطار غزيرة ليلة أمس، مثل باقي مدن جنوب سيناء، وجرى التعامل مع السيل في وادي سدر، حيث قام رئيس المدينة بالدفع بالسيارات لشفط المياه المتراكمة علي بعض الطرق والطريق الدولي، الذي يربط بين شرم الشيخ والنفق يعمل بصورة طبيعية والطريق الساحلي يعمل ايضا.

تقدير كميات المياه

قال محافظ جنوب سيناء، إن المهندس عبد المجيد مصطفى مدير عام الموارد المائية، شكل لجنة برئاسة المهندس أحمد الكومي للمرور على مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، وتقدير حجم كميات المياه التي جرى احتجازها أمام السدود وداخل البحيرات الصناعية.

أضاف المهندس عبد المجيد مصطفى، أنه كلف المهندسين بالقيام بزيارة ميدانية إلى المناطق التي تعرضت إلى السيول ومشروعات الحماية من أخطار السيول، وذلك بهدف حصر الكميات المخزنة بالبحيرات والسدود، مشيرا إلى أنه سيجري إعلان بيان بالحصر.

وأكد على حمادة رئيس مدينة رأس سدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن سيول رأس سدر كانت ضعيفة، ولم يتم إغلاق الطريق والحركة طبيعية على الطرق، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة شفط كل تراكمات المياه الموجودة في كل المناطق.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء، شهدت أمطارا غزيرة وسيول أمس، على عدد من المدن، وجرى التخلص من أثار السيول وعادت الحياة إلى طبيعتها.