«النواب» يحيل عودة التوقيت الصيفي و«الطوارئ الطبية» للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية إلى اللجان البرلمانية لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

نظام التوقيت الصيفي

وجاءت مشروعات القوانين التي أحالها رئيس النواب على النحو التالي:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

موعد استحقاق العلاوة الدورية

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت الإحالات قرارين لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين وهما «قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.2»، و«قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية»، وأُحيلا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.