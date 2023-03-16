«زراعة النواب» تعلن الانتهاء من إجراءات إنشاء 8 مدارس بالدقهلية

أعلن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موافقة اللجنة الحكومية المشكلة من وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، على الأراضي المتبرع بها من الأهالي بمركز السنبلاوين لإنشاء 8 مدارس ضمن مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة

أكد الحصري، أن هذه المدارس ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة السنبلاوين، وسبق وقامت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بمناقشة طلبات إحاطة بشأنها خلال جلساتها الماضية، بهدف تذليل أى عقبات أمام تنفيذها.

وأشار الحصري، إلى أن الإسراع في تنفيذ هذه المدارس سيمثل طفرة كبيرة في القطاع التعليمى بمركز السنبلاوين بالدقهلية، متابعا، أن قائمة هذه المدارس تشمل، مدرسة كفر بدوي للتعليم الأساسي، مدرسة نوب طريف الابتدائية، مدرسة نوب طريف الثانوية، مدرسة الروضة للتعليم الأساسي، مدرسة الشرقيين بكفر سعد، مدرسة الشهيد العقيد خضر للتعليم الأساسي بعزبة عبدالملاك بالزهايرة، مدرسة المستقبل بقرية شبراهور، مدرسة ميت غراب الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة ميت غراب المصرية اليابانية.

أعضاء اللجنة المشاركة

وضمت اللجنة المشكلة، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب محمد السعيد عضو مجلس النواب، النائب أسامة عبد العاطي عضو مجلس النواب، الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، المهندس أحمد السيد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، أحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، مدحت رمضان علي سكرتير عام رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين ومنسق حياة كريمة.