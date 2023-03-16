«زراعة النواب»: إقرار زيادة 75 جنيه لبنجر السكر خطوة لضبط منظومة الأسعار

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الإتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع مع الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وشركات بنجر السكر، بشأن إقرار زيادة بنحو 75 جنيها في سعر توريد المحصول، خطوة جيدة في طريق حل مشكلة تدني أسعار استلام محصول بنجر السكر، وضبط منظومة أسعار المحاصيل الاستراتيجية.

ضبط منظومة الأسعار

وأوضح الحصري، في تصريحات له اليوم، أن الزيادة التى تم التوافق عليها مع الشركات، جاءت بعد مناقشات طويلة أجرتها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحضور ممثلي الشركات داخل المجلس بالإضافة إلي لقاء أمس بمقر وزارة التموين بحضور الوزير، حيث أكد رؤساء الشركات صعوبة إقرار زيادة كبيرة في هذا الموسم نظرا لالتزامهم بتعاقدات وفقا للأسعار المتفق عليها قبل الزراعة، مع ارتفاع التكاليف.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الشركات وعدت بإعادة النظر في الأسعار مع بداية التعاقد في الموسم الجديد، ليكون هناك زيادة مناسبة في سعر التوريد بالموسم الجديد.

وأكد الحصرى أنّ بنجر السكر من المحاصيل الهامة والاستراتيجية حيث تعتمد عليه البلاد في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وتابع النائب هشام الحصرى،: أن ما تشهده المحاصيل الاستراتيجية من اهتمام كبير حاليا يتطلب إعادة النظر في منظومة الأسعار بحيث يكون هناك توازن بين أسعار مختلف المحاصيل المهمة، حتى لا يهتم المزارعين بمحاصيل علي حساب محاصيل أخرى مهمة، وبالتالي يحدث عجز جديد بها، يتسبب في اتجاه البلاد لاستيرادها من الخارج لسد تلك الفجوة.

دعم المزارعين

واجتمع أمس الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري و النائب على أحمد على عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب و رؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر وكذلك العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية و نائب رئيس هيئة السلع التموينية؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توجية كافة أوجه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم وبخلاف العلاوات الاستثنائية التشجيعية.