تفاصيل زيارة وفد «أكسفورد» البريطانية لجامعة حلوان لتقديم الخبرات للطلاب

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم وفد من جامعة إكسفورد برووكس الإنجليزية، بهدف متابعة فريق مشروع الفورمولا في الكلية وتقديم خبرات جديدة للطلاب في مجال السيارات الكهربائية، وتم عرض مقدمة عن كلية التكنولوجيا والتعليم، ومدى تطورها والمشروعات الموجودة بها، ثم استعراض أنشطة وأهداف مشروع الفورمولا، ومدى الاستفادة من المشروع على المدى المستقبلي.

كيفية بدء مشروع الفورمولا

وجرى شرح كيفية بدء مشروع الفورمولا الذي كان نتاج للتعاون المثمر مع المجلس البريطاني، كيفية الاشتراك في المشروع والتفاني في العمل، ومدى استفادة الطلاب من سفرهم لانجلترا.

وتكون وفد جامعة إكسفورد برووكس من الدكتورة جوردانا كولير عميدة كلية الهندسة والحاسبات والرياضيات، والدكتور ستيفين صمويل أستاذ مساعد الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والحاسبات والرياضيات، إدريانو شومر باحث دكتوراة وقائد فريق الفورمولا،

وكان في استقبال وفد جامعة إكسفورد برووكس الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومدير مشروع الفورمولا بالكلية، والدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومشرف مشروع الفورمولا.

ورشة عمل في FTE

خلال الزيارة تم عقد ورشة عمل في FTE وهي ورشة عمل تنسيقية بين فريقي الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وجامعة إكسفورد برووكس الإنجليزية تمهيدًا للمسابقة التي تعقد في يوليو المقبل.