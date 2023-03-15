 رئيس جامعة حلوان يفتتح ملتقى تشغيل الخريجين التاسع عشر

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان «ملتقى تشغيل الخريجين التاسع عشر»، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الأسبق والمشرف العام على الملتقى، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب مقرر الملتقى.

جامعة حلوان

يعقد الملتقى على مدار يومين بمشاركة 71 شركة، و 6 كيانات بالجامعة في مجالات عديدة منها: ( المطاعم والفنادق، الطبي، الهندسي، التجاري، الاجتماعي، التدريب، الاستشارات، الموارد البشرية، الدعاية والاعلان، الصناعات الخشبية، العقارات).

منصة تعريفية للطلاب بالمواصفات والقدرات التي يتطلبها سوق العمل

وفي كلمته رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بالضيوف، مؤكداً أن هذا الملتقى يأتي في إطار التوجه العام للجامعة نحو المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع واهتمامها بكافة قضاياه، وفي ظل الاهتمام بأبنائنا الطلاب، حيث تتشرف الجامعة بتنظيم ملتقى التوظيف في دورته التاسعة عشر، والذي يهدف في الدرجة الأولي إلى ربط سوق العمل بالجامعة، سعيا لخلق فرص عمل للخريجين متوافقة مع قدراتهم ومهاراتهم، معلنا خلال كلمته عن عمل جناح خاص لتشغيل الطلاب داخل جامعة حلوان في كافة التخصصات في الوحدات الإنتاجية بالجامعة.

وقال رئيس جامعة حلوان إن هذا الملتقى يعد منصة تعريفية للطلاب بالمواصفات والقدرات التي يتطلبها سوق العمل، حتى يكون في مقدوره إعداد نفسه بشكل صحيح بما يتناسب مع احتياجاته وبما يتناسب مع خريجي جامعة حلوان، و يعد هذا الملتقى أحد الجهود الحثيثة لجامعة حلوان لربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلباته التطبيقية في شتى مجالات العمل بما يتوافق مع خطة الدولة 2023، موجهاً الشكر للأساتذة أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة الزملاء العاملين والمنسقين المساهمين في إنجاح هذا الملتقى.

أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان بدأت منذ عام 1997 في تنظيم ملتقى يهدف إلى الجمع بين خريجي الجامعة ومختلف الهيئات والمؤسسات الباحثة عن خريجين جدد للتوظيف لديها، وكان صاحب الفكرة والمبادرة في تنظيم هذا الملتقى الدكتور حازم عطية الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حينئذ ولقد نجحت هذه الفعالية نجاحاً كبيراً، وباتت فاعلية تعقدها الجامعة سنوياً باسم «ملتقى تشغيل الخريجين» ، كما زاد عدد المشاركين فيها على مدى تلك السنوات، بحيث أصبح الملتقى يضم هيئات وشركات ومؤسسات عديدة تقدم لطلاب الجامعة عدداً كبيراً من فرص التوظيف، واتسعت كذلك فكرة الملتقى لتشمل خدمات وأنشطة أخرى تقدم للطلاب، مثل الإعلان عن فرص التدريب ، منح الدعم للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى الندوات التعريفية التي تهدف إلى نقل الخبرة العملية للطلاب وإكسابهم بالمهارات اللازمة، حيث تسعى الشركات والمؤسسات من ناحيتها إلى اجتذاب أفضل العناصر من بين الخريجين للعمل في صفوفها لما يتمتع خريج جامعة حلوان من قدرات معرفية وتقنية تؤهله لسوق العمل، ويتميز الملتقى هذا العام بمشاركة واسعة حيث يضم العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات في كافة تخصصات كليات الجامعة، كما يشمل الملتقى هذا العام معرضاً للأعمال الفنية والابتكارات الطلابية.

أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ومقرر الملتقى، أنه عامًا بعد عام نحتفل بثمار وجهد سنوات تعليم وتدريس لدفعات من شباب الجامعة، ويأتي اليوم لجني الثمار والفرحة بخروج شباب الجامعة لسوق العمل واحتكاكهم مع مؤسسات وجهات الدولة، و نحتفل بهم، بما يثمن جهود أصحاب الفكرة ومن أضاءوا لنا الطريق لتقديم كل سبل الدعم لشباب الخريجين، من خلال تقديم فرص التوظيف التشغيل والتدريب والتأهيل الفني والميداني، مضيفة أن الملتقى يجمع نخبة كبيرة من الشركات والجهات والمؤسسات في كافة تخصصات كليات الجامعة، لتوفير أكبر قدر من الاستفادة لأبنائنا الطلاب والخريجين.