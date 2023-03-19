«التعليم» لـ يوسف الحسيني: المبادرات الجديدة لتشجيع الطلاب للنزول لسوق العمل

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية موجودة في الإسكندرية، ويعمل نظامها على تأهيل الطلبة الخريجين منها للعمل في السوق.

زلطة: وزير التربية والتعليم أطلق مبادرة شنطة عدة

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الدكتور رضا حجازي على هامش زيارته لإحدى المدارس التكنولوجية الخميس الماضي أطلق مبادرة «شنطة عدة» وتضم المبادرة عددا من الطلاب المتميزين المتخصصين في الإنشاءات المعمارية والديكور وأعمال البناء والنجارة.

تشجيع الطلاب على نزول سوق العمل

واستطرد: «الفكرة في المبادرة الجديدة هو تشجيع الطلاب على النزول لسوق العمل وأن يكون هناك خلق لفرص العمل ليهم من خلال أدوات يستخدمونها في مهن حرة، وتشجيع الطلاب الخريجين أن يكون لديهم أدوات يستخدمونها في أعمالهم الحرة».