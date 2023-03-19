القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل ربة منزل في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل سيدة وسرقتها بقنا، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة (إحدى السيدات) بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبها جروح وسحجات وكدمات متفرقة وسرقة هاتفها المحمول.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز).

المتهم يكشف عن خطته

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لكونه جار للمجني عليها وعلمه بإقامتها بمفردها واعتقاده باحتفاظها بمبالغ مالية، عقد العزم على سرقتها حيث قام بالدلوف لمنزلها وقام بالتعدي عليها بعصا، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه.