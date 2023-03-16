إصابة 7 أشخاص في 5 حوادث طرق بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع 5 حوادث طرق، في أماكن متفرقة داخل محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج.

حادث تصادم بين سيارتين على «الصحراوي الغربي»

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «7192 ع ج ج»، ربع نقل، و«7641 ر ع م»، نصف نقل، بسبب السرعة، على الطريق الصحراوي الغربي أمام إسعاف البهنسا، بالوحدة المحلية لصندفا بمركز بني مزار.

وأسفر الحادث عن إصابة عبدالحميد حسن، 30 سنة، سائق، مقيم بطنطا، باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة.

انقلاب دراجة نارية في المنيا الجديدة

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة عرفة محمد شحاتة، 33 سنة، وبلال ظريف هندي، 19 سنة، بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل، بسبب السرعة، أمام نقطة إسعاف تونا الجبل الجديدة، بمركز ملوي، مما أسفر عن إصابة إسلام هاشم محمد، 39 سنة سائق، مقيم بأسيوط، وتم نقله إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات، بسبب السرعة، أمام نقطة إسعاف أبو قرقاص، مما أسفر عن إصابة حسين عبدالمنعم 32 سنة مهندس، وتم نقله إلي مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بسبب السرعة، أمام الوحدة المحلية لقرية أبيوها، بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة فتحي موسي 65 سنة، خالد راضي 33 سنة، يقيمان بمركز ملوي.