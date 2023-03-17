تفاصيل إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث سير منفصلة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقوع 3 حوادث طرق في أماكن متفرقة، بسبب السرعة الزائدة وتهور السائقين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي

وقع الحادث الأول في مركز المنيا، حيث تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة على الطريق الزراعي السريع أمام قرية ماقوسة في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة جابر أنور عبد العزيز 42 عاما، مقيم بقرية دمشاو هاشم، وعبد الرحمن محمد عمر 22 عاما، مقيم بقرية صفط الخمار، وأحمد مخلوف 23 عاما، مقيم بقرية طهنشا، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

اصطدام سيارة بشخص بالطريق الدائري

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بالحادث الثاني، والذي وقع إثر اصطدام سيارة بشخص بالطريق الدائري أمام مدينة المنيا، وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة الحسيني سيد 55 عاما، بسحجات كدمات، مقيم بمدينة المنيا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تصادم سيارة وتوك توك

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا بلاغا بالحادث الثالث والأخير، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بـ«توك توك» على طريق المحيط الزراعي بين قريتي الرمان والشماس بالوحدة المحلية لجريس في مركز أبوقرقاص، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة حازم سيد خيري 21 عاما، مقيم بمدينة أبوقرقاص، باشتباه كسر بالساق الأيسر، وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاثة، وانتقل رجال إدارة المرور لتيسير الحركة بالطرق، وتم التحفظ على المركبات المتسببة في الحوادث تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.