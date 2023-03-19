تعرف على سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

شهدت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، وفرة في المعروض منها بالأسواق، وذلك وفقاً لحالات البيع والشراء التي حدثت في الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في ربوع محافظات مصر.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، قد شهدت حركة بيع كبيرة للغاية منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 107 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الأحد

وأوضح «يحيى» أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، تشهد كثافة في إنتاج البيض الداجن في جميع محافظات الجمهورية، لافتاً أن نسب إنتاج البيض في تزايد مستمر منذ مطلع الشهر الجاري، والتي تعطي مؤشرا جيدا لتراجع أسعارها خلال الأيام المقبلة.