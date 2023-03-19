جامعة سوهاج تفوز بتمويل 7 مشاريع تخرج من برنامج مشروعي

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بالتفاصيل .. جامعة سوهاج فازت بتمويل 7 مشاريع تخرج من برنامج مشروعي».

التكنولوجيا ورفع كفاءة وسائل التبريد

إلى ذلك، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج: «المشروعات السبعة الممولة من أكاديمية البحث العلمي من خلال كليتين من الكليات العلمية تؤكد على أنّ ما أشارت إليه الاستراتيجية يطبق على أرض الواقع في الجامعات المصرية بصفة عامة»، مضيفًا: «أبناء الجامعة سواء كانوا في كلية التكنولوجيا والتعليم يستخدمون مهارات البحث العلمي في رفع كفاءة وسائل التبريد».

تحلية مياه البحر المالحة

أما الطالب أحمد الجندي الفائز بتمويل مشروع برنامج مشروعي من جامعة سوهاج، فقال: «مشروعي يتناول تحلية مياه البحر المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة وأهمية المشروع في أنه يوفر كمية مياه تكفي احتياجات أكثر من فرد لمدة طويلة».

وقالت دينا أنور الفائزة بتمويل مشروع برنامج مشروعي من جامعة سوهاج: «أقدم فكرتي عن الانتاج الحيوي لبديل البروتين (مشروم)، وبدأت الفكرة منذ عام 2019، رئيس القسم بالكلية كان أول الداعمين، وبدأت في نشر الفكرة، ثم حصلت على دعم رئيس الجامعة وقدمت في المعارض وكانت الفكرة محبوبة وبدأت تنتشر».