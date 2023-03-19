الداخلية: 31 سلسلة تجارية تشارك في مبادرة «كلنا واحد» استعدادا لشهر رمضان

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

عدد السلاسل التجارية

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالي (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد (36) معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية «مستلزمات رمضان»، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة، كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا.