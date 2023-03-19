وكالة الأنباء الكويتية تُبرز جمال حديقة الأسماك: مشهد ساحر من عالم البحار

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية، التصميم المعماري الجمالي والفريد والمتميز لحديقة الأسماك في القاهرة، الذي يجعلها تظهر على هيئة شعاب مرجانية وفتحات لخياشيم الأسماك.

ووصفت الوكالة الكويتية - في تحقيق مصور اليوم، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك في القاهرة بـ«المشهد الساحر»، الذي يأخذك إلى خيال عالم البحار، بما يحويه من سحر غير مألوف، لما تتميز به من تصميم فريد وإبداع معماري متميز.

وأشارت إلى أنّ الحديقة، التي أنشئت عام 1867 في حي الزمالك، صممها مدير الحدائق العامة بالعاصمة الفرنسية باريس آنذاك، مسيو ألفاندو، استخدم فيها الطمي الأسواني المخلوط بمادة الأسروميل والمواد الداعمة الصلبة لإنشاء تكوينات معمارية على هيئة خياشيم الأسماك، كما تحتوي الحديقة على أشجار نادرة جلبت خصيصا، من مدغشقر وأستراليا وتايلاند، حيث الغابات النادرة.