أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. البصل بـ10 جنيهات

كشفت الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أسعار الخضروات اليوم الجمعة، والتي سجلت استقرارا ملحوظا في كافة الأنواع بداية من سعر الطماطم والبطاطس وصولا للبصل والخيار.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا، وسعر بصل أخضر «الرابطة كيلو» بسعر 6 جنيهات، فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا، تراوح سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات، فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا، الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا، وسعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه.

سعر الملوخية والباذنجان

سجل سعر الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا، الملوخية بين 5 و7 جنيهات، باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات، باذنجان بلدي بين 4 و7 جنيهات، تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات، سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات، وتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كما تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات، تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه، تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا، يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.