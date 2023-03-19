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لو انت موظف وحللت مخدرات والعينة إيجابية تتصرف إزاي.. قانوني يجيب

كتب:

محمد عيسى
05:29 م | الأحد 19 مارس 2023
مخدرات _ ارشيفية

مخدرات _ ارشيفية

تدور أحداث الموضوع حول كيفية التصرف حال تحليل المخدرات لأحد الموظفين ووجود عينة إيجابية، والإجراءات الواجب اتباعها لتجنب الفصل من الوظيفة.

قد يتعرض الموظفون في الجهاز الإداري للدولة في بعض الأحيان للتحليل العشوائي المفاجئ لتحليل المخدرات دون سابق إنذار من الجهة التي يعملون بها، وقد تكون العينة إيجابية دون أن يكون الشخص متعاطياً لمخدر معين.

وانطلاقاً من دور «الوطن» في نشر الثقافة القانونية لدى المواطنين تواصلنا مع المستشار القانوني محمد سلامة، المحامي، لبيان كيفية التصرف حال إيجابية تحليل المخدرات للموظف بشرط ألا يكون متعاطياً للمخدرات.

 

تحليل المخدرات للموظفين قانوني

وقال محمد سلامة المحامي، إن تحليل المخدرات المفاجئ مقرر قانوناً وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 والمتضمن التحليل العشوائي للموظفين للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات.

إخطار جهة العمل بنوع الدواء 

وأضاف سلامة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على الموظف الذي يتعاطى أي دواء معين به نسبة من المخدرات أن يُخطر جهة عمله بنوع الدواء، بالإضافة إلى إرفاق روشتة مختومة من طبيب معالج موضح به الأصناف التي بها نسبة مخدر.

طلب الموظف إحالته للطب الشرعي 

واستكمل، أنه في حالة ايجابية العينة فللموظف أن يعترض على نتيحة التحليل ويطلب إحالته للطب الشرعي على نفقته الشخصية حتى يتجنب فصله من الوظيفة.

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