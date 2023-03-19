«جنوب الغردقة»: إصدار أول رخصة محل تجاري طبقا لقانون المحال العامة الجديد

أعلنت رئاسة حي جنوب الغردقة، اليوم الأحد، إصدار أول رخصة لمحل تجاري طبقاً لقانون المحال العامة الجديد 154 لسنة 2019، وذلك كأول رخصة تصدر بعد العمل بتطبيق مواد القانون بنطاق مدينة الغردقة.

إصدار أول رخصة محل بالقانون الجديد

كشف اللواء ممدوح نديم، رئيس حي جنوب الغردقة، في بيان اليوم الأحد، عن إصدار أول رخصة لمحل تجاري طبقاً لقانون المحال العامة الجديد 154 لسنة 2019، مؤكدا أن العمل بالحي يتم على أكمل وجة للتسهيل على المواطنين والمترددين عليه لإنهاء معاملاتهم في أسرع وقت، وتطبيق كافة الخدمات الحكومية المميكنة، مشيرًا إلى أن الرخصة التي تم إصدارها هي الأولى التي يتم الموافقة عليها طبقًا للقانون الجديد.

شكاوى المواطنين

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة، أن هناك لقاء أسبوعي يتم من خلاله السماع لشكاوى المواطنين وبحث شكواهم وتقديم حلول فورية لها طبقاً للقانون، لافتًا إلى أنه هناك حملات مكثفة على الأسواق والشوارع لإزالة المخالفات وضبط الأسواق وإزالة المعوقات للتخفيف عن كاهل المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم.