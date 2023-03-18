جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

اشتباه رجال الجمارك في راكب أجنبي

اشتبه عادل قرنى مأمور جمرك الغردقة في راكب إنجليزي الجنسية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن مأمور الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة، أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة طيران توي فلاي.

تشكيل لجنة للجرد والتفتيش

وقرر مهند سامي المشرف، على صالة الوصول الدولي الذي كلف محمد النقراشي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 36 جرام من مخدر الماريجوانا، و 2 فيب بهم زيت المرجوانا بين طيات الملابس، وجرى جرد المتعلقات.

ومن جانبه قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة العامة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وذلك بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.