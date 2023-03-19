مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على «صحراوي» البحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي باتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العامرية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب وإصابة 4 آخرين ونقلوا جميعاً إلى مستشفى العامرية العام، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وجار المتابعة مع المستشفى.