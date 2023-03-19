محافظ بني سويف يفتتح مركز النويرة للخدمات الاجتماعية لخدمة 7 قرى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مركز الخدمات الاجتماعية التابع لمديرية التضامن بقرية النويرة، وذلك ضمن البرنامج الميداني الأسبوعي المعد لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية في المرافق والقطاعات الحيوية بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد.

المركز يقدم الخدمات الاجتماعية لـ7 قرى

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام ومكونات المبنى المقام على مساحة إجمالية 300 متر وبتكلفة 2 مليون و355 ألف جنيه، ويقدم العديد من الخدمات الاجتماعية لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والمعاشات الاستثنائية والضمان الاجتماعي والأبحاث الاجتماعية وصرف إعانات للحالات الإنسانية، وخدمات مكلفات الخدمة العامة من الإناث خريجات الكليات والرائدات الريفيات التابعات للتضامن، وتقديم تمويل وقروض لمشروعات الأسر المنتجة وغيرها من الخدمات.

القرى المستفيدة من المركز

أثنى محافظ بني سويف على المركز الذي تم إنشائه ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، لا سيما وأنه يستهدف تقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية للفئات الأولى بالرعاية، ويخدم نحو 7 قرى هي «النويرة، شاويش، شرهي، المسيد، قلة، نزلة المشارقة، منشأة كساب، الدباح - عزبة رمزي».

الانتهاء من كافة المشروعات

وأكد على أهمية الانتهاء من كافة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها، وافتتاح المزيد من وحدات التضامن الاجتماعي بالقرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك ضمانًا لتحسين الخدمة الاجتماعية، مشددا على إنجاز كافة المهام والعمل دائما على خدمة المواطنين.