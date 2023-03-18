محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات إدارية بوحدتين صحيتين بالفشن

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتحقيق في بعض السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بوحدتي صحة طلا وتلت بمركز الفشن جنوب المحافظة، مع سرعة تلافي السلبيات في كلتا الوحدتين.

استمرار حملات المتابعة اليومية للمصالح والمنشآت الخدمية

كما وجه محافظ بني سويف، باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

مناقشة تقارير الإدارة العامة للمتابعة

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة في محافظة بني سويف، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بوحدتي طلا وتلت التابعتين لإدارة الفشن الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات المركز، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.

حالات غياب وترك للعمل

ورصدت اللجنة حالات غياب وترك العمل، ووجود بعض الأجهزة غير المستغلة، والحاجة لأجهزة أخرى لتخفيف الضغط على الأجهزة الحالية.

ووجه المحافظ بالتحقيق في المخالفات وسرعة التنسيق لحل مشكلة السباكة الداخلية والخارجية وتوصيلات المياه بوحدة طلا، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.